C'est peu de dire que Giannis Antetokounmpo a été agacé par les questions sur le fait qu'il ne défende pas directement sur Jimmy Butler dans la série contre le Miami Heat. Le Grec avait même demandé au journaliste pourquoi il lui posait cette question, à ses yeux sans intérêt. Depuis, d'autres ont pris la parole, expliquant, comme Isaiah Thomas par exemple, qu'en tant que meilleur défenseur de la saison, Antetokounmpo se devait de réagir et de ne pas laisser Butler claquer 40 points et plier le game 1.

Giannis Antetokounmpo et la défense sur Jimmy Butler, une polémique qui enfle

On aurait pu penser que Jimmy Butler s'amuserait un peu du petit tourbillon dans lequel se trouvait son adversaire. La star du Miami Heat a au contraire abondé dans le sens de son rival des Bucks.

"Non, je n'ai pas été surpris qu'il ne défende pas sur moi. Giannis Antetokounmpo est l'un des meilleurs défenseurs au niveau de l'aide dans toute la ligue. C'est ce qu'il a fait toute la saison. C'est normal qu'il continue de faire ce qu'il a bien fait pendant toute l'année. Après, s'il switche et qu'il défend sur moi, on devra faire ce qu'il faut pour gagner quand même.

Je vous le dis : quoi qu'il se passe, on sera dans une bonne situation. On a plein d'autres gars qui sont capables de faire ce que j'ai fait la dernière fois mieux que moi", a expliqué Butler à Eric Nuhm de The Athletic.