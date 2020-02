CQFR : Giannis donne la leçon aux Sixers, Harden et Westbrook en grande forme

Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Clippers : 112-103

Nets @ Hornets : 115-86

Mavericks @ Hawks : 107-111

Cavaliers @ Heat : 105-124

Suns @ Bulls : 112-104

Sixers @ Bucks : 98-119

Rockets @ Jazz : 120-110

___

- Pour la deuxième fois en un mois, les Kings sont allés s'imposer à l'extérieur sur le parquet des Clippers (112-103). L'équipe de Sacramento monte vraiment en puissance sur cette fin de saison, même si c'est sans doute trop tard pour arracher une place en playoffs (ils sont douzièmes à 5 victoires du huitième). Les arrières des Kings ont posé de gros problèmes à la défense des Clippers, trop souvent dépassée. De'Aaron Fox a marqué 20 points, tout comme Bogdan Bogdanovic, et Kent Bazemore a délivré son meilleur match de la saison (23 pts). Kawhi Leonard a marqué 31 points pour Los Angeles mais il était un peu esseulé en l'absence de Paul George.

- Cocorico ! Timothé Luwawu-Cabarrot a livré une très belle prestation pour les Nets cette nuit. Le Français a fini meilleur marqueur de son équipe avec 21 points inscrits en sortie de banc, à 7 sur 12 aux tirs. Les joueurs de Brooklyn avait à cœur de se racheter après avoir laissé filer une avance de 20 points lors du match précédent. Ils étaient en mission hier soir. Et ce sont les Hornets qui en ont fait les frais (victoire 115-86 de la franchise new-yorkaise).

- Il n'y a pas eu le duel attendu entre Luka Doncic et Trae Young. Le prodige slovène reposait une cheville douloureuse. Kristaps Porzingis manquait aussi à l'appel. C'est donc une équipe des Mavericks amoindrie qui a poussé les Hawks dans ses derniers retranchements. Atlanta a fini par s'imposer en fin de rencontre sous l'impulsion de Trae Young (25 pts) mais surtout John Collins (35 pts, 17 rbds). C'est ce dernier qui a d'ailleurs achevé les Mavericks sur un dernier panier litigieux, d'abord refusé avant d'être validé après que les arbitres aient revu les images.

- Nuit de fête à Miami, où le duel entre les Cavaliers et le Heat passait au second plan. Les Floridiens l'ont tout de même emporté (124-105), notamment grâce aux 24 points et 8 passes décisives de Kendrick Nunn. Mais la soirée a surtout été marquée par la cérémonie en hommage à Dwyane Wade. Son numéro 3 a été retiré par la franchise. Sa franchise. Entre émotions, highlights et grands discours, le triple champion NBA et futur Hall Of Famer a pu apprécier ce moment si particulier.

- Le duo formé par Devin Booker et Deandre Ayton commence à prendre ses marques. Les deux stars des Suns ont roulé sur les Bulls cette nuit. 29 points pour le premier et 28 pour le second, qui a aussi capté 19 rebonds. Pour une victoire de Phoenix à Chicago (112-104).

- Les Bucks ont rappelé qui étaient les patrons à l'Est, et même tout simplement en NBA. Opposés aux Sixers, supposés concurrents à l'Est, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont déroulé. Une victoire assez large, 119-98, et une démonstration de force en seconde mi-temps. Le MVP en titre a terminé avec 31 points, 17 rebonds et 8 passes en... 29 minutes. Sans pitié. Khris Middleton a ajouté 25 points pour Milwaukee. Du côté de Philly, aucun joueur n'a atteint la barre des 20 unités. 17 pour Joel Embiid, bien défendu et limité à 5 sur 18. Les Sixers ont aussi perdu Ben Simmons sur blessure. Une vraie soirée cauchemar.

- Le super "small ball' des Rockets continue de mettre en difficulté les grosses armadas de la Conférence Ouest. Hier soir, c'est le Jazz, qui possède pourtant Rudy Gobert, qui a mangé la poussière. Le pivot français s'est retrouvé sur Russell Westbrook et il n'a pas été en mesure de le ralentir : 34 points pour le meneur de Houston. Et même 38 pour James Harden ! Le duo de choc des Texans était en grande forme. Du coup, ils sont allés s'imposer dans l'Utah (120-110). Une nouvelle victoire de poids depuis qu'ils ont pris la décision de ne jouer qu'avec des extérieurs. Pour l'instant, la tactique paye.