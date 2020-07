Cette semaine, une rumeur un peu folle s'est mise à circuler. Gregg Popovich, le coach mythique des San Antonio Spurs, aurait été approché pour devenir le prochain head coach des Brooklyn Nets. Imaginer Pop sur un autre banc que celui de San Antonio avant la fin de sa carrière sonne faux. Mais après tout, on n'est plus à une surprise près en 2020...

Histoire de calmer tout emballement éventuel, Sean Marks, le General Manager des Nets - ancien protégé de Gregg Popovich chez les Spurs, s'est exprimé sur le sujet. Invité de l'émission Joe et Evan sur WFAN, le Néo-Zélandais a coupé court à la rumeur.

"Pop a un boulot, voilà ce que j'ai à dire. Evidemment, on sait tous que c'est un coach vraiment incroyable. En vérité, c'est même un encore meilleur leader tout court. Je vais laisser Pop coacher les Spurs. Il leur doit ça et eux lui doivent bien ça aussi. Je suis certain qu'il est assez heureux là-bas".

Popovich contraint de baisser le prix de son manoir de 1,4 millions. Les temps sont durs ma brave dame !

Honnêtement, ce serait douloureux de voir Gregg Popovich au sein d'une autre franchise. Les propos de Marks sont donc une bonne nouvelle. Pour le moment, la tendance est à une confirmation de Jacque Vaughn sur le banc la saison prochaine. L'intérimaire, ex-adjoint de Kenny Atkinson, devra quand même montrer qu'il a la carrure pour le job sur cette reprise de la saison dans la bulle d'Orlando.

La saison prochaine, il s'agira de coacher un groupe un peu différent, emmené par Kevin Durant et Kyrie Irving...