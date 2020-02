Le Heat cherche à prolonger Danilo Gallinari pour valider son transfert

Le Miami Heat va déjà récupérer Andre Iguodala aux Memphis Grizzlies mais la franchise floridienne ne veut pas s'arrêter là. Elle serait proche de faire venir Danilo Gallinari en provenance du Oklahoma City Thunder. Néanmoins, les dirigeants veulent d'abord le faire prolonger.

Miami and reps for OKC’s Danilo Gallinari were working on a contract extension overnight to help finalize three-team trade, league sources tell ESPN. The challenge: Miami’s desire to preserve cap space for 2021. He can become a free agent this summer.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020