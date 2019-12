Les Holiday, une historique première pour une famille en NBA

Beaucoup de frères ont traversé l'histoire de la ligue. Actuellement, on a les Antetokounmpo, les Lopez, les Morris et les Curry. Tout en sachant que les premiers cités sont quatre en tout, dont trois en NBA. Il n'est donc pas impossible de les voir un jour ensemble sur un parquet NBA. Néanmoins, ils ne seront pas les premiers (sauf s'ils se pointent tous les 4) car depuis la nuit dernière, une autre famille a innové en plaçant trois frangins en même temps à la Nouvelle-Orléans. Lors de Pelicans-Pacers, ponctué par un beau succès des joueurs de la Louisiane, Jrue, Justin et Aaron Holiday ont célébré un moment unique.

"C'était cool. Je les ai battus et j'ai eu leurs maillots. C'était fun, toute ma famille était réunie et être capable de partager ce moment dans un contexte familial, c'était un super sentiment", lâchait Jrue.

Pour la maman Holiday, Shawn, c'est une "bénédiction" de voir ses trois rejetons dans la plus grande ligue de basket du monde.

"Il n'y a pas une autre façon de considérer ça. Je n'aurais jamais pu écrire le script. Que ce soit réel à ce niveau, c'est vraiment incroyable"

Le 19 décembre dernier, les Antetokounmpo auraient pu les devancer puisque Thanasis, Giannis et Kostas s'affronter. Sauf qu'ils n'ont jamais été en même temps sur le terrain...