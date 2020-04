H.O.R.S.E : Young et CP3 à la trappe, Pierce trop vieux pour ces conneries

Le tournoi de H.O.R.S.E a débuté dimanche sur ESPN, pour le premier événement qui ressemblait de près ou de loin à du basket. On ne va pas se mentir, l'exercice manquait de rythme et d'adrénaline, avec parfois un peu trop de lag dans la transmission des images. Mais c'était quand même mieux que rien et les participants ont fait de leur mieux pour rendre la chose divertissante.

Trae Young, que l'on imaginait dans les favoris, s'est fait éliminer d'entrée par Chauncey Billups. "Mr Big Shot" a conclu l'opposition par un shoot à 3 points avec la planche que le meneur des Atlanta Hawks n'a pu répliquer.

Chauncey Billups calls GLASS and tops @TheTraeYoung in the Quarter Finals of the NBA H.O.R.S.E Challenge! Watch it LIVE on TSN 2. pic.twitter.com/d26KTf55iy — NBA Canada (@NBACanada) April 12, 2020

Chris Paul, qui affrontait la meilleure shooteuse de WNBA Allie Quigley, a lui aussi mordu la poussière, dans ce qui a été l'opposition la plus intéressante. La joueur du Chicago Sky a bouclé l'affaire assise à la Pete Maravich pour dominer la star d'OKC.

🏀 NBA HORSE Challenge 🏀@alliequigley knocks down the Pistol Pete Maravich homage‼️ She leads @CP3 H-O to H in Round 1 of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN. pic.twitter.com/TDnnPFqTRN — NBA (@NBA) April 13, 2020

Paul Pierce a lui eu la malchance de tomber sur un Zach LaVine trop affûté pour lui. "The Truth" manquait de pep's et s'est fait balayer sans parvenir à ficher l'arrière des Chicago Bulls de la moindre lettre...

🏀 NBA HORSE Challenge 🏀 "I'm in the dirt. Show him I'm in the dirt." @ZachLaVine wins in a familiar way... with a deep triple. 📺: NBA Horse Challenge presented by State Farm on

ESPN pic.twitter.com/XyNZYjKO6k — NBA (@NBA) April 13, 2020

Enfin, Mike Conley a disposé de la future membre du Hall of Fame Tamika Catchings, grâce notamment à un superbe lay-up en passant le ballon derrière le panneau.

Les demi-finales se joueront jeudi, avec un enchaînement direct sur la finale.

Mike Conley vs Chauncey Billups

Allie Quigley vs Zach LaVine