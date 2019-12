Ian Mahinmi, un record en carrière et une folle soirée

En l'absence de Bradley Beal, une victoire des Washington Wizards face au Miami Heat semblait peu probable. Et pourtant ! Portée par un trio inattendu composé de Garrison Mathews, Jordan McRae et Ian Mahinmi, la franchise de DC a créé la surprise (123-105). Si les deux premiers nommés ont brillé en sortie de banc, le Français, titulaire, a réalisé le meilleur match de sa carrière ! Avec 25 points (record), mais aussi 5 rebonds et 2 contres, l'intérieur a été déterminant des deux côtés du parquet. Freiné par les blessures depuis son arrivée aux Wizards, le vétéran de 33 ans a bien évidemment savouré cette performance.

"C'est notre caractère. Quand tu perds, que tu as de nombreux joueurs absents et que les choses ne vont pas dans ton sens, il faut avoir la force, surtout pour les jeunes, de jouer et d'élever le niveau. C'est donc fort de la part de nos jeunes. Je suis vraiment fier de tout le monde. De mon côté, je voulais vraiment apporter. Être également un peu plus agressif. Il le fallait car plusieurs joueurs importants étaient absents", a ainsi commenté Ian Mahinmi face aux médias.

Bien présent sur le plan défensif et agressif en attaque, Ian Mahinmi a montré la voie à ses partenaires. Dans une équipe de Washington en reconstruction, le Tricolore peut tirer son épingle du jeu de cette manière.