Il a été l'un des entraîneurs les plus contestés et critiqués ces dernières années. Et pourtant, Tyronn Lue conserve une très belle cote sur le marché. Courtisé par les Lakers l'an passé, et même tout proche d'accepter le poste, l'ancien coach des Cavs a finalement atterri aux Clippers, comme assistant de Doc Rivers. Sauf surprise, le champion 2016 sera à nouveau sur un banc l'an prochain. En effet, les Chicago Bulls, les New Orleans Pelicans et les Brooklyn Nets sont désireux d'attirer l'ex-meneur NBA. La troisième destination apparait comme la plus probable puisqu'il a la préférence des deux stars, Kyrie Irving et Kevin Durant. Mais il est possible que Lue n'arrive pas seul dans l'une de ses franchises.

Pourquoi Tyronn Lue a mis un stop aux Lakers

Comme le rapporte ESPN et son insider vedette Adrian Wojnarowski, Chauncey Billups pourrait être intégré dans le packaging. Non pas comme assistant mais en tant que coach associé. Evidemment, son inexpérience le pousserait tout de même à se mettre légèrement en retrait. Le MVP des Finales 2004 n'a jamais caché son envie d'avoir un rôle dans une équipe NBA. Il y a quelques années, il avait pourtant refusé un poste de GM aux Cavaliers. Désormais, le coaching est devenu sa priorité. De plus, les deux hommes sont très amis depuis de longues années. Reste maintenant à savoir quelle équipe voudra tenter le coup, et surtout comment peut se dérouler une telle association dans un contexte NBA. Qui plus est dans une équipe ambitieuse puisque Brooklyn jouera le titre.