Le craquage du confiné est pour Gianniiiiiiiis qui n'en revient pas d'avoir réussi ce tir... sur NBA 2K. Bon par contre il n'a pas l'air particulièrement gêné que le joueur de 2K le fasse jouer aux Lakers. On dit ça, on dit rien...

I made that?!?! Wow 😳 https://t.co/xREJpW6Q1l — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) April 1, 2020

Le super effet spécial du jour est pour Enes "Pac-Man" Kanter

Can you tell I’m freaking bored ? 🤔🤪 pic.twitter.com/ea5lJmvaE3 — Enes Kanter (@EnesKanter) March 31, 2020

Le trophée du sapeur ultime est pour Bismack Biyombo qui malgré le confinement continue de s'habiller pour sortir... même si c'est dans son salon #respect

L'instant de fierté du jour est pour LeBron James qui a eu gain de cause après son appel

Sometimes, all you gotta do is ask 🤝#TheLastDance | April 19 🗓️ pic.twitter.com/E80wa2Eq02 — SportsCenter (@SportsCenter) March 31, 2020

Le TikTok Award de la danse virale est pour Trae Young, ouais 2 in a row

Le label Machiavel de l'interviewer qui essaie de piéger son interlocuteur est pour Richard Jefferson

La révélation du jour est pour Jimmy Butler qui n'a pas l'air de souffrir du confinement

Jimmy living the life 🍷 pic.twitter.com/6uwms5qdc2 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2020

Le trophée du mec classe même en pyjama : Vincent Poirier

You already know the caption 😁 pic.twitter.com/xVukY619pJ — Vincent Poirier (@viinze_17P) March 31, 2020

Médaille de la déclaration d'amour : Joe Ingles

Le tomar tout en élégance du jour