C'est vendredi, donc on vous offre un INSIDE de compet' avec au programme :

- des effets spéciaux de fou

- les pieds de Shaq (ça c'est assez éprouvant à regarder)

- des entrainements de dingo

- des prières et des discussions sérieuses (ça vous pouvez zapper)

- du chat mignon mais bien relou quand même

- des mecs avec des GROSSES CONFIANCES

et plein d'autres trucs inutiles offerts par nos NBAers préférés, mais après tout, comme on est confinés...

Bon week-end à tous et prenez soin de vous !

***

On commence avec un petit hors sujet, ce n'est pas de la NBA, mais c'est clairement le trophée SUPER FX AKA l'effet spécial de l'année !

Bradley Beal taffe ses checks, Russ n'a qu'à bien se tenir !

.@RealDealBeal23 and his son got a handshake already 🤗 pic.twitter.com/xlfSYpyFjq — Bleacher Report (@BleacherReport) March 27, 2020

Enes Kanter rentre dans le dur du confinement. Courage bro...

Day 14 of quarantine 😹 pic.twitter.com/WjeQlY9XOf — Enes Kanter (@EnesKanter) March 26, 2020

La requête du jour est pour LeBron James (et on valide !)

LeBron James wants ESPN to release the Micheal Jordan documentary nowpic.twitter.com/5RSe8kKvHK — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 26, 2020

Sinon, Air Max Day oblige, il a aussi montré ses sneakers...

L'entrainement INSIDE chelou du jour est pour Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis is keeping the hand-eye coordination sharp with one of @VasylLomachenko’s favorite training techniques 🎾 (via @Kporzee) pic.twitter.com/ZLwFff4KMo — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 27, 2020

Mais Joe Young est toujours en forme (pas bien grand chez lui non ?)

ChairBell bench 4 sets of 10 pic.twitter.com/ANgCj5uZGg — Joe Young (@JoeyBuckets3) March 27, 2020

Le #SoBlessed du jour (attention à ton coeur Mark quand même)

Marcus Smart tape la pause et nous rassure sur son état

Let’s all continue to do our part & stay home. I’m feeling 👍🏿💯 and looking 🔥 at home! #HallwayFits @PUMAHoops pic.twitter.com/qVgrVNopQ1 — marcus smart (@smart_MS3) March 26, 2020

L'instant WTF du jour : Shaq montre ses pieds... C'est chaud

Boosie even got Shaq on his live 😂😂 pic.twitter.com/zNn8CJE2ym — DJ Akademiks (@Akademiks) March 24, 2020

L'info pas folle folle du jour : Luka Doncic kiffe le football

mouais... par contre, il est bon de la tête

NBA superstar Luka Doncic tells Steve Nash about his love for football, Real Madrid and his nerves at meeting Cristiano Ronaldo (➡️@verizon) pic.twitter.com/dw70rBWuBW — B/R Football (@brfootball) March 26, 2020

La photo bizarre du jour : impressionnante la différence de gabarit entre Trae Young et Andre Drummond quand même

Le label "Ouais ouais" de la dose de confiance bien solide

“You missed though” He still had no doubt it was going in 🤣 (via lcf_larry/Instagram) pic.twitter.com/O0onDFFWrO — SportsCenter (@SportsCenter) March 25, 2020

Coronavirus oblige, la médaille Edouard Philippe de la discussion sérieuse (mais un peu relou forcément) est pour Stephen Curry et le docteur Fauci

.@StephenCurry30 hosted a live Q&A with the White House Coronavirus Task Force's Dr. Fauci to learn more about COVID-19 ✊ pic.twitter.com/42v3cfHvSE — Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2020

La minute responsable vous est présentée par Tacko Fall (en français svp)

Le label "Y'a quoi ?"

Wait for it ... This will always be hilarious 🤣 (via @901_hollywood_e) pic.twitter.com/lOE6eAQ1ro — SportsCenter (@SportsCenter) March 25, 2020

Le Trophée du super VENER :

Little guy was heated at himself after he missed four straight shots 😂 (via flahlyfe/Instagram) pic.twitter.com/Fof3YpMRl0 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2020

A l'opposé, le sourire Saul Goodman de l'homme heureux est évidemment pour Donovan Mitchell (la raison du pourquoi est ici)

LE HORS SUJET DU JOUR mais-bon-c'est-vendredi-c'est-permis :

BIS :