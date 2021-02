Isaiah Thomas, un retour prometteur avec Team USA

Après les paroles, les actes. Depuis plusieurs mois, Isaiah Thomas réclame une nouvelle chance en NBA. Opéré de la hanche en mai dernier, le meneur de jeu se sent capable de réaliser son retour dans la grande Ligue.

Pour convaincre les franchises de lui offrir un contrat, le joueur de 32 ans a accepté de défendre les couleurs de Team USA. Présent avec son pays pour les qualifications pour la Coupe des Amériques, Thomas affrontait vendredi les Bahamas. Lors de cette victoire (93-77), il a marqué 19 points à 7/15 aux tirs.

"C'était la première fois depuis un peu plus d'un an que je jouais, donc j'ai été un peu rouillé. Mais c'était génial de me retrouver sur le parquet et d'affronter de bons joueurs. Surtout avec cette opportunité de représenter mon pays.

Le monde sait très bien que j'ai ce qu'il faut. Mais je dois montrer que je suis en bonne santé. Mes qualités ne se sont pas évaporées, je devais donc simplement revenir à 100%, je le suis désormais", a assuré Isaiah Thomas pour ESPN.