Isaiah Thomas prêt à envoyer un message à la NBA avec Team USA

Opéré de la hanche en mai dernier, Isaiah Thomas le clame haut et fort : il se sent à 100%. Et en forme physique, le meneur de jeu peut représenter une recrue très intéressante pour une franchise NBA. Mais jusqu'à maintenant, le joueur de 32 ans n'a pas eu l'opportunité de le démontrer.

Pour prouver son retour à un bon niveau, l'ancien des Los Angeles Lakers a accepté l'invitation de Team USA. Ainsi, il va défendre les couleurs de son pays lors des qualifications pour la Coupe des Amériques ce week-end.

Avec les matches contre les Bahamas vendredi et le Mexique samedi, Thomas compte bien se mettre en évidence.

"Cette opportunité ? J'ai dit oui sans hésiter. Il s'agit d'une superbe occasion pour moi. De nombreuses équipes NBA m'ont déjà dit qu'elles voulaient me voir en action. A ce tournoi, je vais pouvoir jouer dans le cadre d'une vraie compétition. Puis je vais aussi représenter mon pays, c'est un honneur et un privilège. J'ai eu le temps de revenir à 100% en bonne santé. J'ai eu cette procédure à la hanche en mai dernier, et je me sens vraiment à 100%. C'est le jour et la nuit. Désormais, il est temps d'arrêter de parler et de démontrer les choses sur le parquet. Je veux donc saisir cette chance", a prévenu Isaiah Thomas sur le site de Team USA.

Même si l'adversité ne sera pas incroyable sur ce tournoi, Isaiah Thomas va forcément être suivi. Son cas suscite des intérêts, mais aussi des interrogations. S'il brille avec Team USA, il peut clairement prétendre à un contrat pour la suite de la saison en NBA...

Isaiah Thomas n’est plus « brisé », qui pour relancer l’ancien All-Star ?