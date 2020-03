New Orleans tente actuellement de se qualifier pour les playoffs. Alors que la franchise de Louisiane avait très mal débuté la saison, elle est revenue en force en profitant notamment des débuts de Zion Williamson et de la faiblesse du milieu de tableau de la Conférence Ouest. Les Pelicans sont désormais neuvièmes à trois victoires des Grizzlies, neuvièmes. Ils sont donc encore en course. Chaque match compte mais Alvin Gentry va devoir se passer de l’un de ses meilleurs joueurs pour le stretch très important à venir. En effet, J.J. Redick souffre des ischio-jambiers.

Il sera réévalué au bout de deux semaines mais ratera toute la compétition d’ici là. Son adresse extérieure va manquer aux Pelicans. Jrue Holiday, Josh Hart ou encore E’Twaun Moore vont devoir hausser leur niveau de jeu. Redick compile tout de même 15 points à 45% à trois-points depuis le début de la saison.

Via NBC Talk