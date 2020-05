Ja Morant n'est pas de la génération Jordan et estimait que LeBron était le GOAT. Son regard a-t-il changé après avoir vu The Last Dance ?

Sur la fameuse question du meilleur joueur de tous les temps, on entend plutôt les anciens joueurs ou les vétérans. Quid des plus jeunes en NBA, ceux qui n'ont pas vu jouer en live Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar et consorts ? Sont-ils tous acquis à la cause de LeBron James ? Pas Ja Morant.

Le meneur des Memphis Grizzlies, auteur d'une saison rookie splendide qui devrait le guider jusqu'au titre de Rookie of the Year, a quelque peu changé d'avis par rapport à son impression initiale, après avoir regardé The Last Dance, comme il l'a confié à Taylor Rooks de Bleacher Report.

"Pour moi, Michael Jordan est le GOAT. Je ne l'avais jamais vraiment vu jouer en dehors de highlights et pas en direct, forcément. J'entendais les gens parler de lui, bien sûr. Mais le documentaire m'a permis de vraiment voir comment il jouait, comment il était, quelle était sa mentalité.

Après avoir réfléchi à ça, j'en ai déduit qu'il était le GOAT. Avant ça, je me disais que c'était LeBron James. C'est le référent de ma génération. J'ai grandi en le voyant jouer. Pour Jordan, je ne pouvais pas m'exprimer avant d'avoir vu davantage de choses".

Interrogé sur ses prétentions pour le titre de Rookie of the Year face à son ami Zion Williamson, Ja Morant n'a pas fait de mystère.

"Je pense que je mérite de gagner. Je l'ai prouvé par mon jeu cette saison".

Ja Morant fait partie de ces joueurs qui nous donnent vraiment envie que la saison reprenne. Dans son sillage, les Memphis Grizzlies étaient très bien partis pour se qualifier pour les playoffs dans la Conférence Ouest.