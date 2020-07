Ja Morant pense que le « play-in » est une forme d’injustice

Après quatre mois d'arrêt forcé, la NBA a fait son grand retour cette nuit. Une première étape qui nous amènera jusqu'en octobre, date prévue pour les Finales NBA. Cette suspension a obligé la ligue à repenser son format pour cette fin de saison unique. Il y a bien entendu cette bulle à Orlando où 22 équipes ont été conviées pour boucler la saison régulière.

Adam Silver et ses équipes ont également instauré une grande nouveauté, le play-in. C'est à dire un affrontement pré-playoffs entre le 8e et le 9e de chaque conférence. Pour qu'il ait lieu, il faudra que les deux équipes concernées ne soient pas séparées par plus de quatre matches. Dès lors, le 8e a alors besoin de remporter une seule rencontre. Le 9e devra, lui, en gagner deux. Une situation qui pourrait se présenter à l'Ouest, et notamment pour les Grizzlies du probable rookie de l'année, Ja Morant.

Aujourd'hui, Memphis est virtuellement le dernier qualifié pour les playoffs. Mais avec une concurrence féroce et pas très loin en terme de bilan, un play-in entre les Grizz et leur premier poursuivant est fortement probable. Une aubaine pour le 9e, pas vraiment pour le 8e, donc Memphis. Deux défaites de suite, et la formation du Tennessee aura été l'une des belles surprises de la saison sans récompense à la clé. Et ça, le bondissant débutant le déplore.

"Je pense que c'est injuste. Mais vous savez, vous ne pouvez pas contrôler ça. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est la manière dont nous irons sur le terrain et attaquer ces huit matches avant que la décision soit prise", explique-t-il. "J'ai la sensation que c'est un supplément. Plus d'essence sur le feu, plus de motivation pour nous. Avant le début de la saison, on nous mettait à la 29e place. Et regardez où nous en sommes. Nous devons utiliser ça comme du carburant pour continuer à travailler. Nous avons faim et nous savons ce que nous sommes capables de faire".

Il faut dire que ce play-in sera un vrai piège pour une équipe aussi jeune et inexpérimentée que sont Ja Morant et ses coéquipiers. Contrairement à Portland, favori pour décrocher ce 9e spot, dont le noyau dur a une vraie connaissance des playoffs et des matches à enjeux.