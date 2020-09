Jamal Murray « sans voix » après sa grosse bataille avec Donovan Mitchell

La nuit dernière, les Denver Nuggets ont dominé le Utah Jazz (80-78) lors d'un Game 7 décisif. Au terme d'une rude bataille, la franchise du Colorado accède ainsi au second tour des Playoffs à l'Ouest. Et sur cette série, on a assisté à un vrai duel entre Jamal Murray et Donovan Mitchell. A la fin de ce match, une image a d'ailleurs résumé le respect entre les deux hommes : Murray s'est précipité pour relever Mitchell, au sol et déçu, et le féliciter de ses performances. Face à la presse, le Canadien a n'a même pas réussi à trouver ses mots pour définir cette bataille avec la star du Jazz.

"Ce que je vais me souvenir de cette série dans 20 ans ? Le lay-up raté de Torrey Craig (rires). Non plus sérieusement, cette série a été bonne. Pour le moment, il s'agit assurément de la série la plus amusante que j'ai disputé. Donc respect au Utah Jazz et respect à Donovan. La bataille a été superbe. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis sans voix", a résumé Jamal Murray devant les médias.

Avec de gros cartons au scoring, ce duel entre Jamal Murray et Donovan Mitchell risque effectivement de rester dans les mémoires. Le jeune talent des Nuggets va désormais devoir enchaîner face aux Los Angeles Clippers.