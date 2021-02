James Harden fait une démonstration dans le clutch time, encore plus fort que CP3

Franchement, ça semblait plié. Parce que Chris Paul venait de donner une leçon dans le money time, avec 11 points consécutifs et 3 paniers primés en l’espace de quelques instants. Il restait moins de trois minutes au compteur et les Phoenix Suns menaient de 8 points (124-116). Et pourtant… ils n’ont plus marqué une seule fois ensuite. Avant de se faire achever par un excellent James Harden.

L’arrière All-Star, orphelin de ses compères Kevin Durant et Kyrie Irving cette nuit, n’a pas baissé les bras. Il a inscrit 7 points en quelques possessions tout en distribuant une passe décisive pour mener l’ultime comeback des Brooklyn Nets. Un 12-0 pour finir la rencontre et boucler le hold-up des New-yorkais. Avec, en chef d’œuvre, ce panier assassin pour repasser devant.

James Harden steps back and buries the go-ahead triple!@BrooklynNets 126@Suns 124 29.8 left on TNT, PHX ball. pic.twitter.com/Qw146MJwrY — NBA (@NBA) February 17, 2021

James Harden a fini avec 38 points et 11 passes décisives. En plus de son game winner, il a aussi offert un caviar pour un tir très important de Jeff Green dans le corner, à trois, juste après le dernier panier primé de Paul. Le barbu finissait même les Suns sur la ligne des lancers, sans trembler. Une performance digne de son statut de MVP.

Et une très belle victoire pour les Nets. En effet, leurs adversaires restaient sur 6 succès consécutifs. Encore une fois, Brooklyn confirme sa capacité à battre les équipes de la Conférence Ouest, là où toutes celles de l’Est échouent. Et sur ce coup, l'équipe de la grosse pomme peut remercier James Harden.

La Conférence Ouest est terriblement plus forte que l’Est, exemple numéro 1564