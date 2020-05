James Harden a fondu : Photoshop ou vraie prépa physique ?

S'il y en a bien un qui est prêt à reprendre la saison en boulet de canon, c'est James Harden. On ne va pas se mentir, la star des Houston Rockets faisait partie des joueurs pour lesquels on pouvait s'inquiéter un peu d'une baisse radicale de la condition physique. Le MVP 2017 a parfois eu tendance à afficher quelques kilos en trop hors saison et n'a jamais été le joueur le plus fit de toute la ligue.

Cette suspension de la saison 2019-2020 ne lui a pas servi de prétexte à glander sur son canapé en s'empiffrant. Comme le montrent des clichés récemment postés sur Instagram, James Harden a minci et le travail qu'il a effectué à Phoenix - non loin du campus où il a effectué son cursus universitaire - a l'air d'avoir payé.

James Harden has been working out in Phoenix during this Quarantine and looks as lean as ever. pic.twitter.com/3d0qdbKClz — Ball Don't Stop (@balldontstop) May 23, 2020

Il peut toujours s'agir d'un montage photoshop, mais on n'y croit pas trop. James Harden a l'air d'avoir envie de montrer à tout le monde qu'il débarquera très affûté à Disneyworld pour la reprise plus que probable de la saison à la fin du mois de juillet.

Avant la suspension de la saison 2019-2020, les Houston Rockets étaient 6e de la Conférence Ouest, avec un bilan identique à celui d'Oklahoma City, l'ancienne équipe du "Bearded One", avec 40 victoires et 24 défaites. James Harden, lui, tournait à 34.4 points, 7.4 passes et 6.4 rebonds de moyenne.