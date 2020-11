James Harden serait partant pour rejoindre KD et Kyrie à Brooklyn !

S'il semblait prêt à rester à Houston, James Harden serait de plus en plus séduit à l'idée de jouer pour les Nets. Trade en approche ?

La rumeur du week-end est en train de gagner en consistance. James Harden, qui semblait prêt à rester à Houston cette saison malgré le lifting général opéré au sein de la franchise, serait de plus en plus séduit à l'idée de jouer pour les Brooklyn Nets.

Dimanche, on avait appris que des discussions avaient eu lieu entre les Rockets et les Nets sur un deal autour du MVP 2018. Rien n'était finalisé, mais le journaliste Farbod Esnaashari de Sports Illustrated évoquait un package avec Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen et Taurean Prince, plus un pick, pour convaincre Houston de lâcher sa superstar.

ESPN avance cette fois que Harden, dont on ne savait pas ce qu'il penserait du trade, est de plus en plus séduit par l'idée d'évoluer avec Kevin Durant et Kyrie Irving chez les Nets. Il se serait même entretenu avec Durant à ce sujet, pour envisager une réunion, 8 ans après les Finales NBA où les deux hommes, avec Russell Westbrook, s'étaient inclinés avec OKC devant le Miami Heat.

James Harden à Brooklyn, une fausse bonne idée

Ce n'était pas le plan initial lorsque KD et Kyrie ont décidé ensemble de s'engager avec Brooklyn. Et il se murmure que tout le mond au sein de la franchise n'est pas extatique à l'idée de vroi ces trois-là collaborer.

On expliquait hier que même si sur le papier il s'agirait de l'un des plus impressionnants Big Three formés en NBA, la mayonnaise ne serait pas facile à faire prendre. Si l'opération se concrétise, Sean Marks devra se creuser la tête pour monter un roster cohérent autour d'eux avec trois francs six sous. Quant à la collaboration entre ces trois-là, même s'ils se connaissent, il y aura aussi quelques maux de tête tant ils ont chacun besoin d'avoir le ballon pour s'exprimer au mieux.

Attendons de voir. Si le deal se fait, ce sera normalement autour du 22, comme l'avait précisé Farbod Esnaashari.