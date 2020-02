Les Houston Rockets tentent un pari fou sur cette fin de saison. La franchise texane aligne tout simplement le cinq majeur le plus petit de tous les temps avec cinq extérieurs et pas un joueur de plus de 2,01 mètres. Mais ils croient à fond en leur « super small ball ». James Harden le premier. Un journaliste lui a demandé s’il pensait que son équipe avait toutes les pièces pour aller chercher le titre.

« Oui, on a tout. On n’a pas encore été au complet pour l’instant mais on est persuadé que lorsque l’on sera en bonne santé et rodés, ce sera très dur de nous battre. On veut faire tous les efforts pour gagner des matches », assure le barbu, qui promet au passage s’être délaissé des accomplissements individuels.

Russell Westbrook, aussi présent au moment de l’interview, est du même avis que son coéquipier. Ils croient vraiment en leur système. Et tant mieux, ils se battront jusqu’au bout pour ça. Mais on les voit bien rendre les armes avant les finales en revanche.