James Wiseman, un baptême du feu très prometteur

Plein de papillons dans le ventre. James Wiseman ne le cache pas : le stress l’a envahit au moment de faire ses grands débuts chez les professionnels. Cinquante et une secondes plus tard, il calait son premier dunk pour inscrire ses premiers points en NBA sous la tunique des Golden State Warriors. De quoi le mettre dans le (grand) bain. Parce que derrière, le jeune homme déroulait : 19 points et 6 rebonds en 24 minutes. Une performance intéressante et prometteuse.

« Il a très bien joué. Il a montré les raisons pour lesquelles nous sommes excités à son sujet. C’est un gars très talentueux, intelligent, qui bosse dur et qui veut bien faire donc il a un avenir brillant », saluait son coach, Steve Kerr.

Les débuts s’annonçaient pourtant compliqués pour le deuxième choix de la draft. Et pour cause, il n’avait quasiment pas joué depuis… le lycée ! Seulement trois matches avec l’université de Memphis avant d’être déclaré inéligible en NCAA, une épidémie qui a mis le sport à l’arrêt et enfin un camp d’entraînement perturbé par une contamination au COVID-19. Le jeune homme n’a même pas pu prendre ses marques en présaison.

Par contre, il avait impressionné ses camarades dès sa première séance collective. Avec son énergie, ses qualités athlétiques, sa présence, etc. Des caractéristiques que l’on a retrouvées hier pour sa première en NBA.

James Wiseman, un potentiel intrigant

« Je n’ai pas été surpris du tout », confie Stephen Curry à propos de la performance de son coéquipier. « Il avait déjà montré ça lors de nos entraînements. Ce sont vingt-quatre bonnes minutes pour débuter sa carrière. »

Il ne faut pas forcément s’enflammer pour James Wiseman. Les Warriors ont pris une grosse rouste contre les Nets (99-125) et c’est justement dans le quatrième quart temps, une fois le match plié, que le rookie a vraiment fait forte impression. En inscrivant 7 points de suite dont un panier à trois-points et un tir à mi-distance. Extérieur, intérieur. Le potentiel pour faire les deux.

Ce qui fait justement de lui un prospect très intéressant. Il est parfois comparé à Anthony Davis, même s’il faudra attendre un moment avant que Wiseman ait vraiment un gros impact des deux côtés du parquet. Mais vu le contexte, cette première peut faire nourrir des ambitions. Déjà, pour que Steve Kerr le lance aussi vite, c’est le signe que le joueur de 19 ans est prêt à contribuer. Les Warriors auront apparemment bien besoin de lui pour faire bonne figure à l’Ouest cette saison.