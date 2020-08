Jaylen Brown, ses mots forts contre le racisme et l’hymne américain

En plus d'être un grand talent, Jaylen Brown est un jeune homme cultivé. Face aux Portland Trail Blazers (128-124), l'arrière des Boston Celtics a réalisé une belle performance. Dans le money-time, il a même été déterminant pour la victoire de son équipe. Présent devant les médias dans la foulée, Brown a tenu un discours fort concernant l'hymne américain. Fier de poser un genou au sol durant le Star Spangled Banner pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, le prodige de 23 ans a déploré un racisme bien trop ancré aux Etats-Unis.

Quand on parle de l'hymne, on ne pense pas vraiment au troisième couplet, qui parle de l'esclavage et qui dit qu'il n'y a aucun espoir pour eux. Donc le racisme se trouve tellement ancré dans notre pays qu'on ne s'offusque même plus de ça.