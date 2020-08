Les Boston Celtics ont donc dominé les Portland Trail Blazers (128-124) la nuit dernière. Ce match a basculé dans la folie après la pause. Pourtant, grâce au réveil de Jayson Tatum, les hommes de Brad Stevens semblaient se diriger vers une victoire facile (+24). Mais c'était sans compter sur l'abnégation des Blazers. Cette équipe de Portland ne lâche jamais rien et a donc réussi à recoller. Les deux franchises se sont ensuite rendues coups pour coups. Notamment à longue distance. Et à ce petit jeu, les Celtics ont été les plus solides. Un homme a véritablement incarné la réponse de Boston dans le money-time : Jaylen Brown.

Parfait lieutenant de Tatum tout au long de trois premiers quart-temps (14 points), le jeune talent de 23 ans a décidé d'assumer ses responsabilités sur les 12 dernières minutes. Et son show s'est révélé tout simplement déterminant pour offrir la victoire à son équipe.

Jaylen Brown, 16 points à 6/6 dans le 4ème QT !

Pour résumer très rapidement, Brown a joué PARFAITEMENT sur ce dernier quart-temps. La partition du natif de Géorgie a véritablement touché au sublime. Toujours bien placé, toujours inspiré, il a puni les Blazers à la moindre occasion. Profitant de la défense laxiste de ses adversaires, mais aussi de l'attention portée à Tatum, il a été finalement le héros de ce succès arraché sur le fil. En feu, il va compiler 16 points à 6/6 aux tirs. Surtout, dans des moments importants de ce money-time, le C's va faire très mal à Portland. On pense bien sûr à son tir primé à 30 secondes du terme pour un 7-0 dévastateur.

"Tout d'abord, je pense que le plus important c'était la victoire. Nous le savions parfaitement. Nous n'avions pas envie de débuter cette bulle avec deux défaites de suite.

Il fallait faire le maximum pour l'emporter", a commenté Jaylen Brown devant les médias.

Bien épaulé également par Gordon Hayward, Brown a réussi à tirer son épingle du jeu dans ce moment très chaud. La confirmation des progrès entrevus chez l'arrière des Celtics tout au long de cette saison.

Un duo pour l'avenir avec Jayson Tatum

Car tout comme Tatum, Jaylen Brown a passé un cap sur cet exercice. Outre sa progression statistique évidente, le jeune homme prend des responsabilités plus importantes. A l'image de ce coup de chaud dans le dernier quart-temps, il n'hésite plus à se comporter comme un leader. Que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors. Avec Tatum, ils ont véritablement pris le contrôle de cette équipe. Et malgré la jeunesse de l'effectif, ils nourrissent de grandes ambitions.

"Nous sommes une jeune équipe, mais nous n'avons pas le temps de commettre des erreurs de jeunesse. Donc nous devons beaucoup grandir en peu de temps.

L'interruption n'a pas vraiment aidé en ce sens. Mais il faut continuer à progresser, et je pense que ce match va être utile", a noté Jaylen Brown.

Est-ce que les Celtics peuvent jouer le titre dès maintenant avec les deux talents ? Le dernier match contre les Milwaukee Bucks a démontré certaines limites. Face à la défense rugueuse des leaders de l'Est, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont eu plus de difficultés. Mais le potentiel de ce duo reste énorme. Le futur s'annonce brillant pour eux. Et le présent peut aussi réserver quelques bonnes surprises...