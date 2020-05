Quel avenir pour Mike D'Antoni ? Nommé aux Houston Rockets en 2016, l'entraîneur sera en fin de contrat au terme de la saison. Si cet exercice a été interrompu jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie du coronavirus, le coach de 68 ans a peu de chance (sauf titre) de sauver sa place sur le banc de la franchise texane. Pour le remplacer, le nom de Tom Thibodeau a été récemment mentionné. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Sam Amick, les dirigeants des Rockets pensent aussi à Jeff Van Gundy. Il s'agirait d'un retour à Houston pour le consultant d'ESPN. En effet, il a déjà occupé ce poste entre 2003 et 2007 avec d'ailleurs Thibodeau dans son staff.

Pour l'instant, il s'agit seulement d'un bruit de couloir. Mais cette nouvelle confirme une chose : la direction des Rockets pense sérieusement à un virage à 180°. Sous les ordres de D'Antoni, la formation a logiquement développé un jeu très offensif. Et visiblement, étant donné les profils étudiés avec Thibodeau et Van Gundy, Houston recherche désormais un coach autoritaire et défensif. Une stratégie vraiment adaptée au duo Russell Westbrook - James Harden ? Sur le papier, on peut en douter. En tout cas, entre les Rockets et les New York Knicks, Jeff Van Gundy fait l'objet de plusieurs convoitises pour éventuellement revenir en NBA.