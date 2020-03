Le racisme, c’est le fond de commerce de Donald Trump. Que ce soit envers les afro-américains, les latinos ou les asiatiques. Dernièrement, le Président des Etats-Unis essaye de souder son peuple contre ce qu’il appelle « le virus chinois ». Autrement dit le COVID-19, dont l’épidémie a débuté en Chine. Et Jeremy Lin en a marre. Il dénonce les propos de Trump, mais aussi les agressions envers les Asiatiques.

🤦🏻‍♂️I wish you would powerfully support the vulnerable people that will suffer due to our mismanagement of this virus, including those that will be affected by the racism you’re empowering https://t.co/QfRHiOFGEm — Jeremy Lin (@JLin7) March 17, 2020

And I dont wanna hear about no German measles/Spanish flu bc everyday Asian-Americans inc ppl I know are threatened and physically attacked. I dont give a crap about the history of names rn. What I do know is this subtle anti-Chinese message only empowers more hate towards asians — Jeremy Lin (@JLin7) March 17, 2020

Can you honestly tell me there is ZERO anti-Chinese sentiment in all his characterizations of the virus? Can you honestly tell me Asians aren't being unfairly physically attacked today in the US? Is it that hard to use coronavirus or COVID-19? We playin the blame game in a crisis https://t.co/OsGo5wvW1k — Jeremy Lin (@JLin7) March 17, 2020

On peut combattre le coronavirus mais on peut aussi combattre la bêtise et le racisme en même temps.