Le Miami Heat a bien remonté la barre après un début de saison délicat. Les Floridiens occupent maintenant la quatrième place à l’Est et restent sur neuf victoires au cours des dix derniers matches. Peut-être étaient-ils fatigués à la reprise, après un parcours héroïque dans la bulle et une intersaison très courte. Il leur manquait surtout un homme. Jimmy Butler. Leur meilleur joueur et leur leader.

Positif au COVID-19, l’arrière All-Star a manqué une partie de la saison. Mais tout va bien à South Beach depuis qu’il est revenu. C’est simple : Miami affichait un bilan de 6 victoires et 12 défaites à son retour. Depuis ? 15 succès pour seulement 6 revers ! Une période au cours de laquelle Butler compile presque un triple-double de moyenne avec 23 points, 8 rebonds et 9 passes.

Pour son ancien coéquipier et ami Dwyane Wade, ces performances de haut rang ne peuvent être ignorées. Notamment au moment de citer les candidats au MVP. Il met la star du Heat dans le lot.

I know Jimmy doesn’t care but that MVP convo is heating up for my guy pic.twitter.com/hzsFESQvZp

— DWade (@DwyaneWade) March 16, 2021