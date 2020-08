Jonathan Isaac manquera toute la saison prochaine, déprime à Orlando

Le début de carrière de Jonathan Isaac est incroyablement frustrant et triste, aussi bien pour lui que pour les fans du Magic. Gravement blessé au genou début août dans la bulle de Disney World Resort, Isaac a manqué les playoffs avec son équipe et ce n'est malheureusement pas fini. Après n'avoir pu participer qu'à 136 matches en 3 ans avec Orlando, une saison blanche s'annonce pour le 6e pick de la Draft 2017.

Jeff Weltman, le président du Magic, a annoncé lundi que Jonathan Isaac manquerait l'intégralité de la saison 2020-2021, qui devrait se disputer entre décembre 2020 (dans 4 mois) et juin 2021. L'ancien joueur de Florida State n'a que 23 ans, mais ce coup dur va freiner sa progression et lui fera totaliser près d'un an et demi sans avoir disputé la moindre rencontre. D'autres s'en sont remis, mais c'est un obstacle que l'on ne souhaite à personne.

Voilà qui bouleverse aussi forcément un peu les plans du Magic, qui doit gérer la probable fin de contrat d'Evan Fournier et n'aura pas de pick dans la loterie cette année à la Draft.

Avant sa blessure, Jonathan Isaac était l'un des défenseurs les plus redoutables de la ligue et une garantie solide que le Magic avait de quoi voir venir pour la suite. En attendant son comeback, Orlando va pour le moment devoir composer avec Al-Farouq Aminu et le débutant Chuma Okeke sur ces postes 3 et 4.