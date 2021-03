Joakim Noah a récemment annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Si ses dernières saisons ont été compliquées, Jooks a été l’âme et l’un des joueurs les plus importants de Chicago Bulls plein de promesses au début des années 2010.

Des promesses qui n’ont certes jamais abouties, la faute aux blessures qui ont touché Derrick Rose, mais aussi Joakim. Mais la franchise de Windy City a néanmoins faut vibrer pas mal de monde, avec en points d’orgue des finales de Conférence et un titre de MVP pour D-Rose en 2011.

Joakim Noah prend sa retraite, une légende des Bulls s’en va

De son côté, Joakim Noah a su s’affirmer à cette époque comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue, grâce à sa défense, sa capacité à gober du rebond et un sens de la passe rare pour un joueur de sa taille. Double All-Star, Défenseur de l’Année en 2014 et 4ème de la MVP Race la même saison, le Français a été un joueur marquant de l’histoire des Chicago Bulls.

Forcément, la franchise de Windy City se devait un jour ou l’autre de lui rendre hommage. Elle a profité de sa présence lundi au United Center pour le match contre Utah pour le célébrer avec une superbe vidéo jouée sur leur grand écran :

Joakim Noah in the house for Bulls-Jazz tonight. Bulls played a tribute video between first and second quarter break, set to Chance the Rapper’s “Finish Line.” Noah announced his retirement from basketball earlier this month pic.twitter.com/PfUtKLvXJA

— Rob Schaefer (@rob_schaef) March 23, 2021