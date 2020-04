Draft 2020 : Joel Ayayi, quatrième français qui se présente !

La Draft 2020 aura le teint bleu, blanc et rouge. En effet, quatre représentants français ont pour l'instant l'espoir d'être pioché par des franchises NBA. Killian Hayes, présenté comme le first pick par The Ringer, Théo Maledon, anciennement considéré comme un choix du top-5, Yves Pons et désormais Joel Ayayi ! Le meneur est le dernier tricolore à avoir inscrit son nom à la draft.

Passé par Gonzaga, il a explosé pour sa deuxième saison chez les Bulldogs. Il côtoyait d'ailleurs un autre français sur le campus de Spokane, l'intérieur Killian Tillie. Son temps de jeu a fortement augmenté - de 5 à 29 minutes en moyenne entre son année freshman et son année sophomore. Ses statistiques ont donc aussi décollé jusqu'à 10,6 points, 6,3 rebonds et 3,2 passes. Il était titulaire au sein de l'une des places fortes de la NCAA.

Le joueur de l'équipe de France jeune (U18, U19) n'est pas sûr de laisser son nom à la draft. Peut-être est-ce simplement une occasion de tester sa cote auprès des franchises dans ce contexte si particulier lié à l'épidémie de coronavirus.

