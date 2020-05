Joel Embiid est, sans le moindre doute possible, actuellement l’un des meilleurs intérieurs de la NBA. Malgré ses problèmes physiques, le Camerounais a réussi à s’imposer comme une force aux Philadelphia Sixers. Avec un projet centré autour de Ben Simmons et lui, cette équipe a été en mesure de retrouver les Playoffs et se trouve désormais considéré comme l’une des formations favorites à l’Est. Cependant, le joueur de 26 ans paraît capable de faire plus. Beaucoup plus même.

Car si Embiid se voit comme "l’actuel meilleur joueur du monde", il n’est pas réellement dans cette discussion, dominée aujourd’hui par Giannis Antetokounmpo, LeBron James ou encore Kawhi Leonard. Et pourtant, sur le papier, le natif de Yaoundé semble effectivement avoir le potentiel pour cela. C’est en tout cas l’avis de l’ancien entraîneur des 76ers Larry Brown.

"Quand je vois Joel, je pense que personne n’est meilleur que lui. Il va peut-être m’en vouloir de dire ça aujourd’hui, mais il doit vraiment se bouger.

Il doit être prêt à contrer tous les tirs, à dominer au post. Ainsi, il va ouvrir le jeu pour tout le monde. Et encore une fois, je pense qu’il n’y a pas un intérieur meilleur que lui actuellement", a ainsi estimé Brown pour the Sixers Talk podcast.

Joel Embiid doit bosser…

Dans sa 4ème année en NBA, Embiid a encore une marge de progression très importante. Avec ses débuts très tardifs dans ce sport, le pivot peut vraiment passer un cap. Notamment en bossant sur certains aspects de son jeu. On pense à sa façon de se déplacer ou encore à sa condition physique. Et à l’image d’un Charles Barkley qui le trouve "paresseux", Brown pointe du doigt un problème de mentalité chez le Camerounais.

"Mon espoir pour lui, c’est qu’il commence à voir comment Kobe Bryant et Michael Jordan étaient. En regardant The Last Dance, il va peut-être comprendre à quel point il est talentueux.

Et après, il va passer son temps à bosser car personne ne peut être aussi dominant que lui", a estimé l’ancien coach de Philadelphie entre 1997 et 2003.

Même si James, et surtout Antetokounmpo pour les années à venir, ne partageront sûrement pas cet avis, on peut se poser la question : quel est le véritable niveau d’un Embiid à 100% de ses possibilités ? Avec la mentalité d’un Kobe ou d’un MJ, il pourrait effectivement être le joueur le plus dominant de la NBA. Mais encore faut-il VRAIMENT le vouloir. Et pour l’instant, Joel Embiid n’a pas donné l’impression d’être réellement prêt à tout pour ça.