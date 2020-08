Lors de la défaite des Philadelphia Sixers contre les Portland Trail Blazers (121-124) lundi, Joel Embiid a été victime d'une blessure. Touché à la cheville, l'intérieur a ainsi rejoint Ben Simmons à l'infirmerie. Cependant, plus de peur que de mal pour le Camerounais. D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le problème physique du jeune talent n'est pas vraiment sérieux. Sans surprise, Embiid va tout de même rater le prochain match, face aux Phoenix Suns. Mais son entraîneur Brett Brown a reconnu qu'un retour avant les Playoffs restait une possibilité pour sa star.

There's optimism that the Embiid ankle injury isn't serious and that he'll be back soon, sources tell ESPN. https://t.co/yvCj70K6dv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2020