Joel Embiid rebaptisé par un candidat d’un jeu télévisé

Les sportifs sont souvent à l'honneur à Jeopardy, un jeu télévisé célèbre aux Etats-Unis. C'est Joel Embiid qui faisait l'objet de l'une des questions d'une émission récente. "Quel était son surnom qui décrivait aussi la stratégie des Sixers ?" Vous avez pensé au 'Process' bien entendu. Ou 'The Process'. Ou 'Trust The Process.' Mais certainement pas à la réponse donné par le candidat.

Paul what kinda nickname would that be?? 😂 pic.twitter.com/jjkPQJJJGn — Jasmine (@JasmineLWatkins) March 5, 2020

"Do a 180." Pourquoi ? Comment ? On a compris l'idée de retourner la franchise, la ramener vers les sommets, etc. Mais ça serait quand même un bon pseudo naze. Attendez, ne nous dite pas que le Camerounais a validé le nickname.

JOËL “DO A 180” EMBIID pic.twitter.com/reO1V3nCQt — Joel “Do a 180” Embiid??? (@JoelEmbiid) March 5, 2020

Et bien si. Plein d'humour, Joel Embiid a posté cette vidéo de lui en train de... ben de rater complètement une contre-attaque quand il était au lycée. La preuve qu'il a fait du chemin depuis.