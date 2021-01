John Wall, un retour pour une belle promesse en 2021

Avec l'année 2020 enfin terminée, 2021 peut représenter un nouveau départ. Une phrase qui peut s'appliquer à de nombreuses situations actuelles. En NBA, cette nouvelle année sera très importante pour John Wall. Et pour l'instant, le meneur des Houston Rockets a simplement retrouvé le plaisir de jouer.

Absent des parquets NBA depuis plus de 2 ans, l'ancien des Washington Wizards a enfin rejoué un match officiel. 735 jours plus tard, il a participé à la victoire de son équipe la nuit dernière face aux Sacramento Kings (122-119). Sans surprise, la performance du joueur de 30 ans n'a pas été parfaite.

Avec le stress de son retour (qui a été retardé à cause du protocole lié au Covid-19), le natif de Caroline du Nord a eu du déchet. Mais il a aussi affiché de belles fulgurances. Et sa performance dans l'ensemble reste encourageante. Notamment pour la suite de la saison.

Sur ce match, Wall a ainsi compilé 22 points, 9 passes décisives et 6 rebonds. Une ligne de statistiques bien remplie et un apport intéressant dans le jeu des Rockets. Encore une fois, il n'est pas question de dire que son match a été parfait. Il est impossible d'oublier son poussif 8/20 aux tirs ou encore ses 5 ballons perdus. Mais sur des séquences, on a retrouvé des flashs d'un All-Star.

Car malgré ses problèmes physiques, l'ex-star des Wizards a toujours son explosivité. Sur ses départs en pénétration, il reste capable de faire des différences. Et bien évidemment, il a toujours cette vision de jeu pour trouver ses partenaires. Dans le money-time, c'est l'une de ses passes qui a permis à James Harden de donner l'avantage à Houston sur un panier primé.

"C'était génial mec, simplement le fait de me retrouver sur le parquet et de m'amuser. Quand je me suis retrouvé entre les 4 lignes du terrain et que la balle a touché mes mains, je me suis senti bien.

J'étais heureux de pouvoir me mesurer aux meilleurs joueurs de cette ligue. Et surtout de pouvoir démontrer que j'étais encore capable de jouer comme l'un des meilleurs meneurs. 22 points, 9 passes et 6 rebonds, c'est pas mal pour mon premier match en deux ans.

Mais je ne peux pas me féliciter pour ça, je sais que je vais encore mieux faire sur le prochain match", a fait savoir John Wall pour ESPN.