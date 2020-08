Les matches de la nuit en NBA

Brooklyn Nets 92-117 Toronto Raptors (0-3)

Utah Jazz 124-87 Denver Nuggets (2-1)

Philadelphia Sixers 94-102 Boston Celtics (0-3)

Dallas Mavericks 122-130 Los Angeles Clippers (1-2)

- Kawhi Leonard a pris les choses en mains ! Pour reprendre l’avantage dans cette série, l’ancien des Toronto Raptors a sorti le grand jeu. 36 points, 9 rebonds, 8 passes décisives pour une victoire des Los Angeles Clippers sur les Dallas Mavericks (130-122). Malgré ce score relativement serré, la franchise californienne a eu le contrôle de la partie avec un écart creusé dès le 2ème quart-temps. Et quand la formation texane a réussi à revenir à 8 points dans le money-time, Leonard a tué le match avec 5 points de suite. Kristaps Porzingis (34 points, 11 rebonds) a pourtant tout tenté pour résister. Mais avec un Luka Doncic (13 points, 10 rebonds et 10 passes décisives) diminué, la tâche était trop difficile…

Kawhi took OFF ✈️ pic.twitter.com/wXQ0Ph7hYx

- Car Luka Doncic pourrait bien ne pas disputer le Game 4… En effet, au cours du troisième quart-temps, le Slovène a été victime d’une entorse de la cheville gauche. Malgré un test ensuite dans le quatrième quart-temps, le meneur des Dallas Mavericks a été contraint de quitter définitivement les parquets. Bien évidemment, sans lui, les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard risquent de filer vers la qualification.

Luka Doncic heads to the locker room after turning his ankle pic.twitter.com/TKQ04xCf64

