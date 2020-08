Mike Conley déjà prêt à renforcer le Jazz !

Le Jazz a des raisons d’être optimiste et enthousiaste. La franchise de Salt Lake City a fait forte impression en battant les Denver Nuggets cette nuit (124-105). Et en plus, les joueurs ont eu le droit à une bonne nouvelle : Mike Conley va bientôt les rejoindre ! Le meneur s’était absenté pour l’accouchement de sa femme. Mais le voilà déjà de retour. Il a même commencé sa période de quarantaine de quatre jours. Selon les résultats des tests au coronavirus, il pourrait même jouer le Game 3 vendredi.

Mike Conley a vécu une saison en demi-teinte avec Utah après avoir changé d’équipe l’an dernier. Il tourne à 14 points et 4 passes de moyenne. Mais il commençait justement à trouver son rythme dans la bulle avant de quitter ses partenaires. Son expérience et son talent seront des atouts importants du Jazz dans la course à la qualification pour le deuxième tour des playoffs.

Donovan Mitchell a trouvé Mike Conley en quarantaine