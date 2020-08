Mais qui sera donc le prochain top-player à oser s’engager avec les New York Knicks ? Cela fait un moment que la franchise mythique, pourtant située dans l’un des plus grands marchés du pays, peine à recruter les meilleurs joueurs de la ligue via la Free Agency. Pour Kevin Durant, qui était un temps pressenti chez les Bockers – pour finalement rejoindre leurs rivaux les Brooklyn Nets – l’organisation n’a plus du tout la cote. Ça se voit. Mais Kemba Walker était visiblement très chaud pour renforcer l’équipe de sa ville natale.

« Pour être honnête, oui [j’étais proche de signer]. C’était même très, très sérieux à un moment. Avant que Boston s’implique, les Knicks étaient ma priorité. Parce que je pensais qu’ils allaient signer un autre joueur. Mais ça n’a pas marché », témoigne l’intéressé dans un podcast publié sur The Ringer.

Kemba Walker n’a pas voulu révéler le nom du joueur qu’il attendait mais il a laissé entendre qu’il ne s’agissait pas de KD. Les Knicks auraient enfin pu disposer du meneur All-Star qu’ils cherchent depuis un moment ! Le joueur de 30 ans, libre, a préféré s'engager avec les Boston Celtics.

Ils ont encore une fois manqué de chance. Ça confirme qu’ils peuvent encore susciter les interrogations. Malgré la gestion catastrophique de James Dolan et malgré les mauvais résultats. Mais ça confirme aussi que les superstars n’ont pas l’air partantes à l’idée de signer seule là-bas. Il faudra donc peut-être faire coup double un été pour vraiment relever l’organisation.