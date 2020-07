Les consultants NBA n'hésitent pas à se mouiller pour la reprise de la saison à Disney. Ces derniers jours, Shaquille O'Neal a ainsi indiqué que les Brooklyn Nets, pourtant décimés, allaient passer le premier tour des Playoffs. De son côté, Charles Barkley a été encore plus loin en annonçant que les Los Angeles Lakers pouvaient être sortis dès le premier tour par les Portland Trail Blazers. Consultant pour ESPN, Kendrick Perkins s'est dit qu'il devait lui aussi réaliser une prédiction osée. Et pour l'ancien intérieur des Boston Celtics, le Miami Heat peut créer une énorme surprise à l'Est.

"Il ne faudra pas être surpris car tout peut arriver dans la bulle. Donc, moi personnellement, je n'élimine pas le Miami Heat pour sortir de l'Est (et donc se qualifier pour les Finales NBA, ndlr). Il ne faudra pas être surpris...

Avant cette épidémie, j'ai regardé un match entre le Heat et les Milwaukee Bucks. Ils ont été capables de les annihiler ! Ils ont réussi à jeter plusieurs gars sur Giannis. Car la profondeur de l'effectif à Miami est importante. En plus, Erik Spoelstra les dirige très bien.

Et moi, avec la mentalité de ces gars, je n'aurais vraiment pas envie de les affronter", a analysé Kendrick Perkins.

Sur une série de Playoffs, le Heat ne sera pas une franchise facile à jouer. Avec Jimmy Butler en leader, la formation floridienne ne lâchera jamais rien. Mais au point de bousculer les meilleures équipes ? Au point de battre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ? Actuellement 4ème à l'Est, Miami suscite en tout cas de grandes attentes chez Kendrick Perkins.