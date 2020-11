Kenny Anderson, légende des Nets qui ne veut pas de James Harden à Brooklyn

L’histoire des Brooklyn Nets, autrefois domiciliés dans le New Jersey, n’est pas la plus riche de la ligue. Mais la franchise a quand même connu son lot de joueurs All-Stars. Parmi eux, Kenny Anderson, deuxième choix de la draft 1991. Le natif du Queens est resté un supporteur des Nets jusqu’à aujourd’hui.

Il est évidemment content de retrouver une franchise compétitive. Avec, pour le coup, des superstars à sa tête. Comme Kevin Durant et Kyrie Irving. Peut-être bientôt James Harden. Sauf que ça, pour l’ancien meneur, ce n’est pas une bonne idée.

« C’est un joueur incroyable mais ce n’est pas un bon fit pour les Nets. Ils ont déjà Kyrie et KD. Construisons autour de ces gars-là. Avec Dinwiddie et LeVert, il y a un noyau jeune et une bonne équipe. »

« Steve Nash est un coach rookie… laissons-le construire. Faire venir Harden changerait tout ça. Je pense que l’équipe est déjà très bien comme ça. Je pense que nous avons une très bonne équipe. »