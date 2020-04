Kevin Durant parti à cause de lui ? Draymond Green s’agace !

L'été dernier, Kevin Durant a quitté les Golden State Warriors pour les Brooklyn Nets. Parmi les raisons évoquées pour expliquer cette décision, une histoire revient souvent : la brouille entre l'ailier et son coéquipier Draymond Green l'an dernier. Mais de son côté, l'intérieur de la franchise californienne en a assez d'être désigné comme le responsable du départ de KD. Et lors du podcast All The Smoke, Green a balancé ses vérités concernant le choix de Durant.

"Attendez, on parle de Kevin Durant là ! Ok, j'ai réalisé de grandes choses ici. Mais il faut le dire, si Kevin voulait vraiment rester aux Warriors, il lui suffisait seulement de parler avec Bob (Myers GM des Warriors, ndlr) en lui expliquant : 'Oui je veux rester, mais Draymond doit partir'. Et Bob m'aurait alors appelé en me disant : 'Draymond je t'aime, et je ne vais pas t'envoyer dans une mauvaise équipe, mais tu veux aller où ?'.

Donc me pointer du doigt en disant 'oh je suis parti à cause de lui', il faut arrêter les conneries ! J'aime toujours KD. Je ne sais pas s'il partage les mêmes sentiments à mon sujet. Mais je serai à ses côtés pour le reste de ma vie, j'ai cet amour pour mes frères.

Mais il n'est pas parti à cause de moi. C'est Kevin Durant ! S'il voulait rester ici, ils m'auraient lâché. Et qui aurait compris ça ? (en se désignant, ndlr) Je comprends ce business... Il n'est juste pas parti à cause de moi. Il faut dire la vérité", a lâché Draymond Green bien remonté.

Récemment, Kevin Durant a effectivement admis que cette altercation avec Draymond Green l'avait incité à partir. Mais il ne s'agit effectivement pas de la seule raison qui a conduit la star des Nets à prendre cette décision. Connaîtrons nous un jour la raison principale de ce départ ?