Il ne s'agit pas d'une surprise, mais Kevin Durant ne jouera pas lors de cette saison 2019-2020. Victime d'une rupture du tendon d'Achille lors des Finales NBA 2019, l'ailier des Brooklyn Nets avait été initialement annoncé forfait pour l'intégralité de cet exercice. Mais avec l'interruption de la saison en mars dernier à cause de l'épidémie du coronavirus et la reprise prévue le 31 juillet, il y avait un espoir pour un retour de KD sur cette édition. Mais comme pressenti vendredi, l'ancien joueur des Golden State Warriors n'a pas l'intention de prendre le moindre risque.

"Ma saison est terminée. Je n'ai aucune intention de jouer. L'été dernier, quand je me suis blessé, nous avons décidé que j'allais attendre la saison suivante. Donc je n'ai aucun plan de jouer cette saison.

C'est mieux pour moi d'attendre. Je ne pense pas que je suis prêt à jouer avec une telle intensité dès maintenant le mois prochain. De cette manière, je vais avoir plus de temps pour me préparer pour la saison prochaine et le reste de ma carrière.

J'ai eu besoin de me concentrer totalement sur moi. Pour la première fois, j'ai trouvé mon propre rythme pour ma rééducation. Je pouvais vraiment prendre mon temps et me concentrer sur moi-même. Franchement, je ne me suis pas senti pressé. Par le passé, je me suis mis beaucoup de pression car je voulais vite revenir. Je voyais mes coéquipiers s'amuser et je voulais la même chose.

Mais cette fois-ci, j'ai été patient durant tout le processus, même mentalement, je ne voulais pas trop m'emballer devant les performances de l'équipe ou mes progrès. Je gère ma rééducation seconde par seconde. Et je garde en tête mon objectif : le long terme", a ainsi confié Kevin Durant pour ESPN.

Il s'agit d'une position totalement logique de la part de Kevin Durant. Mais aussi des Brooklyn Nets, qui ont de grandes ambitions pour les années à venir. Il faudra donc patienter encore quelques mois pour revoir KD sur les parquets.