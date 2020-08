Le pronostic de Kevin Durant pour les finales et le titre NBA

A chacun ses favoris pour les finales et le titre NBA. Dwight Howard imagine un duel entre ses Los Angeles Lakers et les Toronto Raptors, champions en titre. Charles Barkley croit aux Portland Trail Blazers. Kevin Durant, lui, mise plutôt sur les Los Angeles Clippers.

« Si je devais choisir – et je déteste faire ça parce qu’on ne sait jamais ce qu’il va se passer, on l’a vu l’an dernier – je parierais sur une finale entre les Clippers et les Bucks », balance KD dans un podcast. « Et je vais miser sur un titre des Clippers. »

« Les Clippers ont un effectif trop profond. Ils n’ont même pas encore vraiment été au complet pour l’instant. Mais le talent est indéniable. Avec Kawhi Leonard et Paul George sur les ailes. C’est ça qui compte pour gagner, les ailes. Et là ils ont deux des trois ou quatre meilleurs joueurs de la ligue sur ce poste. »

On sent que Kevin Durant, qui se remet toujours de sa blessure au tendon d’Achille, a suivi la saison avec attention. Les Clippers et les Bucks sont considérés parmi les trois principaux favoris avec les Lakers. D’ailleurs, KD voit les deux équipes de Los Angeles s’affronter en finales de la Conférence Ouest. Avec un duel entre les Bucks et les Raptors à l’Est.