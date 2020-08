Dwight Howard ne voit pas les Lakers affronter Milwaukee en Finales

Jusqu'à l'interruption de la saison, deux équipes survolaient la saison régulière. À l'Ouest, les Los Angeles Lakers ont profité des blessures de leur voisin les Clippers pour s'emparer du trône. Une place de numéro 1 qu'ils viennent de valider en tapant Utah. De l'autre côté, impossible de passer à côté de ce qu'a fait Milwaukee. Comme l'an passé, les Bucks ont le meilleur bilan de la ligue. Ces quatre mois de suspension ont peut-être changé certaines choses. Mais les deux favoris semblent toujours être ces deux-là. Attention toutefois aux surprises, surtout dans un tel contexte sur terrain neutre. Pour Dwight Howard, il y a une équipe que personne ne doit enterrer, les Toronto Raptors. Lors d'un échange filmé, le big man a admis qu'il voyait les champions en titre défendre leur couronne jusqu'au bout.

"Ce sera Toronto et les Lakers en finales", prédit Dwight Howard

Une déclaration faîtes quelques heures après la défaite des Lakers contre les Raptors et qui rejoint les propos de LeBron James. Les Canadiens font partie, malgré leur statut de champions, des belles surprises de la saison. Le départ de Kawhi Leonard a été parfaitement digéré. Certains ont été hautement responsabilisés comme Pascal Siakam, devenu All-Star, et Fred VanVleet qui vaudra cher sur le marché cet été. Autour d'eux, le noyau dur du groupe de l'an passé est toujours présent. Le tout parfaitement géré par Nick Nurse, candidat numéro un au titre de coach de l'année. Et puis c'est un effectif qui sait comment aller au bout. Le fait de ne pas avoir de méga-star pourra certes être handicapante en playoffs. Mais cette équipe a aujourd'hui quelques cartes pour tenter cet improbable doublé.

Les Lakers assurés d'être numéro 1 de l'Ouest