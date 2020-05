Kevin Durant et Kyrie Irving sur le terrain ensemble dès cette saison, c'est un peu le fantasme des fans des Brooklyn Nets. A aucun moment la possibilité de voir les deux amis associés n'a semblé possible, jusqu'à ce que la saison soit suspendue à cause de la crise sanitaire mondiale. Aujourd'hui, "KD", victime d'une rupture du tendon d'Achille il y a un an, et Irving, opéré de l'épaule en mars, n'ont donné aucune indication qui irait dans le sens d'un comeback. La saison reprendra, sauf surprise, fin juillet et les deux hommes sont discrets à ce sujet.

Toutefois, en interne, l'hypothèse de les voir réintégrer le groupe de Jacque Vaughn, qui a remplacé Kenny Atkinson en cours de route à la surprise générale, certains s'imaginent cette possibilité.

Spencer Dinwiddie, décidément très présent dans les médias et sur les réseaux, voit même Brooklyn capable d'aller chercher le titre tout de suite si Kevin Durant et Kyrie Irving effectuaient leur comeback.

"Kevin Durant et Kyrie Irving font partie des joueurs qui travaillent le plus et ils sont phénoménaux. S'ils sont en mesure de revenir - s'ils prennent cette décision - évidemment que nos ambitions changent. On passerait d'une participation aux playoffs à la lutte pour gagner le titre.

Je sais que leur posture jusque-là a été de dire qu'ils ne reviendraient pas. Si c'est le cas, on veut quand même se battre pour faire un rn en playoffs. Mais on comprend bien qu'ajouter deux des dix meilleurs joueurs de la ligue, dont le meilleur scoreur de l'histoire comme l'est Kevin Durant pour moi, ça change tout", expliqué le meneur dans l'émission First Take sur ESPN.

Le simple fait que Dinwiddie envisage cette option montre bien qu'il existe une chance que l'un des deux joueurs, et pourquoi pas les deux, soient sur le pont dans deux mois. La franchise est en tout cas prête à leur laisser tout le temps nécessaire pour revenir et ce sera leur propre choix.