Meilleur scoreur All-Time : Kevin Durant refuse de se mettre dans le même lot que MJ

Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu’une superstar actuelle n’avait pas été comparée à Michael Jordan. Au moins une semaine. Depuis le début de la Free Agency quoi. Cette fois-ci, c’est Kevin Durant qui y passe, à la suite d’un débat bien engagé entre Max Kellerman et Kendrick Perkins au sujet du meilleur scoreur de l’Histoire de la NBA.

Ancien coéquipier de KD, Perkins défend bec et ongles l’idée que son ex-partenaire est un attaquant encore plus complet et encore plus efficace. Tandis que Kellerman prend lui position pour MJ. Un joueur qui a « scoré plus de points » et « gagné plus » que Durant.

Mj is one of one, God level, unmatched, unparalled, a pure master at this shit. I’m still watching his games to learn. Leave me out of it please — Kevin Durant (@KDTrey5) November 26, 2020

Il se trouve que Kevin Durant s’est retrouvé mêlé à la conversation sur Twitter. Il a alors donné sa propre opinion.

« MJ est le numéro un, un Dieu, jamais égalé, incomparable, une maîtrise pure de son art. Je regarde encore des vidéos de lui aujourd’hui pour apprendre. Laissez-moi en dehors de ça », confiait la superstar des Brooklyn Nets.

Michael Jordan était un scoreur incroyable. Unique. Aérien, athlétique, intelligent, technique, adroit. Le plus grand. Mais la réponse de KD a le mérite d’être humble parce que, franchement, il pouvait se mettre dans le débat. Pas forcément au-dessus de MJ, là ça reste une question d’appréciation et c’est compliqué de comparer les époques.

Mais Durant est aussi un attaquant formidable. Long, élégant, meurtrier de n’importe quelle zone du terrain, extrêmement efficace, sans faille. Deux très grands joueurs.