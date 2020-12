Les Nets pouvaient avoir leur troisième star mais Kevin Durant et Kyrie Irving ont refusé

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les Brooklyn Nets ambitionnent de mettre la main sur une troisième star à associer à Kevin Durant et Kyrie Irving la saison prochaine. James Harden étant la cible prioritaire. Mais plusieurs autres joueurs ont été annoncés du côté de la grosse pomme avant le MVP des Houston Rockets. Dont Bradley Beal ou encore Jrue Holiday.

Il se trouve que les Nets pouvaient peut-être récupérer le dernier nommé. Les New Orleans Pelicans étaient prêts à céder leur meilleur joueur. Les dirigeants de Brooklyn se sont renseignés. Mais sans que les négociations se concrétisent. KD et Kyrie pourraient justement avoir eu un impact sur ce transfert avorté.

« Au bout du compte, les Nets ne voulaient pas échanger Caris LeVert pour Jrue Holiday. Kevin Durant et Kyrie Irving voient LeVert comme une pièce centrale », confie Shams Charania, qui ajoute que les deux stars ont fait savoir à leur GM qu’elles étaient opposées à ce trade.

Tant mieux. Jrue Holiday est potentiellement un meilleur « fit » que Caris LeVert au côté de Kyrie Irving et Kevin Durant. C’est aussi un meilleur défenseur et un joueur plus expérimenté. Mais LeVert est plus jeune. Sa marge de progression reste importante. Intrigante. Les Nets n’avaient aucun intérêt à sacrifier leur futur pour tenter un « All in ». Leur équipe est déjà talentueuse.

Alors que les Milwaukee Bucks, à l’inverse, sont lancés dans une course contre-la-montre pour convaincre Giannis Antetokounmpo de rester dans le Wisconsin. C’est pourquoi ils ont sacrifié trois tours de draft pour faire venir Jrue Holiday.