Actuellement en convalescence et out pour la saison, Kevin Durant n'exclut pas de reprendre cet été avec la sélection américaine à Tokyo.

Et si Kevin Durant se servait des Jeux Olympiques pour reprendre tranquillement du rythme après une longue saison blanche ? Le MVP des finales 2017 et 2018, blessé au tendon d'Achille lors des finales 2019, fait partie de la pré-sélection de Team USA pour la compétition estivale à Tokyo. Il pourrait être tenté par l'idée d'aller chercher une troisième médaille d'Or après celles de Londres et Rio.

"C'est clair que c'est une option", confie son ami et associé Rich Kleiman. "Il est dans la liste. Mais il y a d'autres étapes importantes avant de prendre cette décision."

Bien évidemment que ça dépendra de l'évolution de la rééducation de Kevin Durant. Mais les JO peuvent être un tremplin intéressant vers la nouvelle saison NBA. L'occasion de se reprendre progressivement dans le bain, sans trop de pression. Sans jouer les premiers rôles de l'équipe.