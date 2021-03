Kevin Durant s’est inventé un beef avec Kobe pour progresser

Michael Jordan s'inventait des conflits et des histoires avec certains joueurs pour se créer une motivation supplémentaire. Kevin Durant a aussi usé de cette technique pour progresser au début de sa carrière. C'est ce qu'a raconté l'ailier des Brooklyn Nets chez Yahoo Sports. Comme beaucoup de joueurs de sa génération, "KD" avait Kobe Bryant comme référent en termes de niveau à atteindre pour être considéré comme un joueur d'élite.

"J'avais le sentiment d'avoir un beef avec Kobe Bryant mais lui ne savait même pas que je réfléchissais comme ça. Quand tu grandis, tu vois ces gars-là et tu te frottes à eux pour t'aiguiser et te rendre meilleur. Quand LeBron James ou James Harden marquent 50 ou 60 points, je réfléchis à un moyen de faire mieux ou de maintenir mon niveau à une hauteur élevée. C'est une saine compétition".

Du coup, on se demande de quelle manière Kevin Durant avait abordé la campagne des JO 2012 à Londres avec Team USA. Kobe Bryant faisait partie de l'effectif. Le Black Mamba, tragiquement disparu il y a un peu plus d'un an, ne tarissait en tout cas pas d'éloges au sujet de KD, à l'image de ces déclarations lors d'un entretien avec la star du baseball Alex Rodriguez.

« J’ai pris ma retraite sans avoir trouvé de solution pour stopper Kevin Durant. Quand il est arrivé en NBA, c’était facile de défendre sur lui. Parce qu’il ne pouvait pas shooter en drivant sur la droite. Son tir traversait son visage [de gauche à droite]. C’était l’une de ses faiblesses. Pareil au poste, il ne pouvait pas se tourner sur son épaule gauche. Puis il a développé son jeu. Maintenant il peut tirer en partant à gauche, en partant à droite, il peut tirer de loin, il peut tirer main gauche, main droite. Avant qu’il soit à l’aise avec sa main gauche, je pouvais l’orienter à gauche et même avec l’avantage de taille il avait du mal à conclure. Je me suis retrouvé sans solution. J’essayais de compter les secondes avant qu’il fasse un move. Je n’ai pas trouvé comment le ralentir. »

