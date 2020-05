L’ambiance des Warriors pourrie par la présence de Kevin Durant ?

Le mariage entre Kevin Durant et les Golden State Warriors a été très productif : trois saisons et autant de finales NBA. Pour deux titres. Mais l’amour n’a duré que trois ans. Et encore, les premiers signes d’une séparation inévitable sont apparus dès 2018, après le second sacre consécutif des Californiens. Dès ce moment-là, la situation contractuelle du double-MVP des finales a commencé à peser sur le groupe. L’atmosphère s’est alors dégradé selon les mots du GM Bob Myers.

« La deuxième année avec Kevin, c’était comme si on avait juste fait le boulot. On a fait ce que l’on était censé faire. Il n’y avait plus de joie. Ce n’était pas de la faute de quelqu’un en particulier. Il y avait juste un poids. »

Le dirigeant n’accuse pas spécialement Kevin Durant. Mais l’imbroglio autour de sa future décision a certainement refroidi les relations entre la star et ses coéquipiers. Il l’a lui-même avoué dernièrement, en racontant comment ses partenaires et même ses coaches lui demandaient constamment ce qu’il allait faire alors que lui voulait juste jouer. Néanmoins, KD prétend avoir décidé dès février qu’il allait quitter Golden State. Et il n’en a jamais fait part à son équipe pour autant.

Ce que Draymond Green lui a reproché. Le manque de transparence. La relation était arrivée à son terme et il fallait procéder au divorce. Maintenant que Durant est à Brooklyn, chacun avance de son côté.