Bientôt introduit au Hall of Fame, Kevin Garnett ne veut pas être honoré par sa franchise de cœur en raison d’un différend avec le propriétaire.

2020 est l’année de la célébration pour Kevin Garnett. L’ancien champion NBA et multiple All-Star a été retenu au Hall Of Fame du basket et il sera intronisé au panthéon du basket une fois l’épidémie de coronavirus jugulée. Les Minnesota Timberwolves voulaient surfer sur l’occasion pour également retirer son numéro 21. Mais KG, en embrouille avec le propriétaire Glen Taylor, n’est pas enchanté par cette idée.

« Glen sait ce que j’en pense. Ça ne m’excite pas. D’une part, l’intention n’est pas sincère. Ensuite, il le fait sous la pression des supporteurs et de la communauté », assure la superstar, toujours prête à jouer cartes sur table.

Kevin Garnett et Glen Taylor sont en froid depuis le décès de Flip Saunders, ex-coach emblématique de l’intérieur à Minneapolis. Saunders avait réussi à faire revenir Garnett au bercail à la fin de sa carrière, avec l’accord de devenir propriétaire minoritaire de l’organisation par la suite. Le dirigeant a été emporté soudainement par une leucémie en 2016. Taylor, lui, n’a pas honoré le deal avec le joueur.

« Je ne lui pardonne pas », poursuit KG. « Je pensais que c’était un type honnête. Je chéris mes années dans le Minnesota. Mais je ne veux pas avoir à faire avec Glen Taylor. J’aimerai toujours les supporteurs et la communauté. Ça sera toujours un endroit spécial pour moi. Mais je ne fais pas de business avec les serpents. »

Kevin Garnett a passé quatorze saisons aux Timberwolves, franchise qui l’a draftée en 1995.