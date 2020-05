Kevin Love raconte son retour à l’entraînement… dans des conditions très spéciales

Ce n'est pas un retour à la normale mais c'est un premier pas. Les franchises NBA ont l'autorisation de rouvrir leurs centres d'entraînement - du moins dans les états qui sortent du confinement - depuis hier. Trois équipes ont ainsi repris le chemin de la salle pour des séances particulières et très contrôlées. Les Portland Trail Blazers, les Denver Nuggets et les Cleveland Cavaliers. Kevin Love a sauté sur l'occasion pour retrouver des sensations avec la balle orange.

"Je n'avais jamais passé autant de temps sans tirer. Donc je m'en fichais [des conditions]. Je voulais juste venir prendre des shoots."

La NBA a imposé plusieurs limites. Les entraînements collectifs sont évidemment interdits. Seuls quatre joueurs sont autorisés simultanément dans les enceintes de la franchise.

"On est arrêté à l'entrée, il nous pose des questions. Sur comment l'on se sent, si quelqu'un a été malade à la maison", poursuit Kevin Love. "Est-ce que ça fait bizarre ? Oui. J'avais un assistant coach avec un masque et des gants pour prendre mes rebonds. Donc oui, c'est étrange. Tout était fait pour que les joueurs soient bien séparés, dans le but d'éviter une éventuelle contamination."

L'intérieur All-Star des Cavaliers a tout de même précisé que rejouer au basket, même juste pour faire des tirs, lui a fait beaucoup de bien. En revanche, il n'a pas précisé combien il avait shooté de airball avant de rentrer son premier panier.